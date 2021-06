¡Vuelve Imer Machado! El árbitro estará en la semifinal entre Millonarios y Junior

Desde la Dimayor hicieron oficial las asignaciones arbitrales para los partidos de vuelta en las semifinales de la Liga BetPlay y sorprendió ver el nombre de Imer Machado.

Este domingo, se estarán jugando los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay, donde Deportes Tolima visitará a La Equidad y Millonarios hará de local ante Junior de Barranquilla. Ambos encuentros tendrán la tecnología de videoarbitraje y ya se hicieron las designaciones para estos juegos, pero uno de los nombres llegó a sorprender.

Se trata de Imer Machado, polémico exárbitro que estaba encargándose en la Federación Colombiana de Fútbol de ser el consejero del VAR para el fútbol colombiano, pero ahora estará de regreso a la actividad profesional haciendo de Observador VAR en el juego de Millonarios vs. Junior de Barranquilla este 13 de junio a partir de la 1:30 p.m. Cabe recordar que ya había estado designado en este cargo en algunos partidos anteriores.

Desde mayo de 2016 el oriundo de Casanare había puesto un punto final a su carrera como árbitro y se dedicó a la política, posteriormente estuvo de regreso en el fútbol, pero desempañando labores administrativas. Ahora con su designación para este trascendental juego, hay mucho revuelo debido a las polémicas que arrastró durante varios años y que a pesar de su preparación no se ha podido liberar de las acusaciones.

Designaciones arbitrales para la Semifinal Vuelta de la Liga BetPlay

MILLONARIOS FC vs JUNIOR FC

Central: Jorge Tabares – Antioquia

Asistente No. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente No. 2: José Piedrahita – Antioquia

Emergente: Juan C. Vaca – Bogotá

Árbitro VAR: Fernando Acuña – Casanare

Asistente VAR: Ricardo García – Santander

Observador VAR: Imer Machado – Federación

LA EQUIDAD vs DEPORTES TOLIMA

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Richard Ortiz – Quindío

Asistente No. 2: Mario Tarache – Casanare

Emergente: Lisandro Castillo – Bogotá

Árbitro VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

Observador VAR: Wilson Lamouroux – Federación