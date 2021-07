Vladimir Hernández se desahogó: La verdadera razón de su salida de Nacional y la llegada al DIM

Vladimir Hernández es uno de los movimientos más importantes que ha tenido el actual mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2021-II.

El jugador de 32 años de edad cambió de bando; pasó de Atlético Nacional a Independiente Medellín y firmó por cuatro temporadas. Sobre su llegada al Poderoso y la salida del Verdolaga, habló ‘Vlacho’ en la primera rueda de prensa que brindó vestido de rojo.

“Con el profesor Alejandro (Restrepo), hablamos mucho en este tiempo, él quería contar conmigo, pero tomé una decisión con mi familia de poder coger otro aire, ya por más temas con los hinchas de Nacional y esa ruptura en el tiempo por no haber ganado nada en mucho tiempo. Si el equipo no consigue títulos y uno era de los jugadores que llevaba más tiempo te iban a señalar”, inició Vladimir.

Y agregó que “hubo momentos buenos, donde me apoyaron, pero a lo último, la gente estaba muy molesta. Tomé la decisión porque Nacional quería una renovación con jugadores nuevos, trajeron a un ídolo del club (Dorlan Pabón) y es importante para ellos. También peso en cambiar de equipo, estoy muy contento y espero darlo todo por el Medellín”.

Sobre su llegada al Independiente Medellín, ‘Vlacho’ manifestó que “el recibimiento fue excelente, es un orgullo trabajar con un técnico como (Hernán Darío) ‘Bolillo’, con tanta experiencia, me motiva mucho y espero aportar mucho en el equipo. Estamos a la espera de arrancar el campeonato, ojalá con el pie derecho, el equipo está muy bien, hizo una gran pretemporada”.

“La decisión pasó por seguir en la ciudad, estamos muy tranquilos, recibo el cariño de la gente y a pesar del cambio, la gente me respeta, los hinchas del Medellín me apoyan, los de Nacional me respetan. Esto es un trabajo muy corto y debemos aprovechar las oportunidades”, siguió.