¡Ultimátum para Amaranto Perea! Podría dirigir su último partido en Junior

El Director Técnico del Junior ha recibido una última oportunidad por parte de las directivas para mostrar resultados o saldrá del equipo.

Después de la más reciente derrota del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay, donde cayeron en su visita al Boyacá Chicó, desde las directivas del cuadro ‘Tiburón’ se pusieron serios con Amaranto Perea y pusieron su puesto en veremos. Según se reveló, su continuidad dependerá directamente del resultado de su próximo partido.

El juego será frente a Millonarios en el Metropolitano de Barranquilla, que se jugará este martes a partir de las 8:00 p.m., donde será fundamental que el equipo consiga una victoria para que puedan continuar con el proyecto de Perea. La derrota ante Chicó dejó secuelas, por lo que la prueba definitiva será ante el equipo de Alberto Gamero, que viene con buena regularidad este semestre.

La información fue revelada en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, explicando que hay total claridad con Perea: si el resultado no se da, saldrá del Junior. Dicho esto, el DT se está jugando su última oportunidad en el Junior en lo que es su segunda experiencia dirigiendo, recordando que durante el 2019 estuvo a cargo de Leones de Itagüí, donde descendió.

En este programa, habló un histórico del Junior, el ex delantero Iván René Valenciano, quien mostró su total desacuerdo con la gestión del técnico. “Yo sacaría a Amaranto y a varios jugadores de Junior. Tiene entrenador y jugadores que no funcionan. Junior es un equipo plano desde todo punto de vista. Los jugadores no dan lo que busca el entrenador“, comentó.