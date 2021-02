¿Tulio Gómez quiere llevarse a Jarlan Barrera al América?

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, mencionó que le gustaría juntar al volante de Atlético Nacional con Duván Vergara.

El América de Cali cerró su mercado de fichajes con Jeison Lucumí, quien terminó siendo un gran negocio para el equipo, pues en 2017 se recibieron cerca de 2 millones de dólares por el 70% de su pase, en un negocio que hizo Atlético Nacional con Tigres de México ese porcentaje restante paso a ser de los derechos de Jarlan Barrera, y ahora regresó como agente libre.

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, justamente se refirió a ese porcentaje que conservan de Barrera y no negó que quiere llevarlo a su equipo. “Jarlan es jugador de Nacional, quise traerlo pero no fue posible, no tenemos la plata, pero me encanta. Una dupla ‘Jarlan Barrera – Duván Vergara’, uff, sería maravillosa“, comentó el dirigente en diálogo con ‘El Petiso’ Arango.

Precisamente, se refirió a Duván Vergara debido a que ambos jugadores compartieron en Rosario Central, donde ninguno de los dos encontró la continuidad deseada. “Aparte de todo son muy buenos amigos, estuvieron juntos en Rosario, quise traerlos cuando volvieron de allá, tener esa dupla, pero no fue posible“, puntualizó Gómez, dejando una puerta abierta para el futuro.

Por otro lado, reiteró su deseo de ver a otros jugadores colombianos de altísima calidad, siendo uno de ellos con presente también en Atlético Nacional. “Los que sí he querido traer son a Yimmi Chará y al ‘Rifle’ Andrade, son dos jugadorazos que me encantan, pero está muy lejos, son muy costosos para el América“, dijo, dejando claro que en este mercado no habrán más contrataciones.

Vea la entrevista completa a Tulio Gómez.