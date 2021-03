Tulio Gómez: “No sacamos gente por presión de la prensa y las redes sociales”

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, habló sobre la continuidad de Juan Cruz Real al frente del equipo.

Recientemente, ha subido la presión para el técnico Juan Cruz Real en el América de Cali, pues los resultados siguen sin darsele, el rendimiento del equipo no ha ayudado y la hinchada y un sector importante de la prensa afín con el equipo están pidiendo su salida. Sin embargo, el máximo accionista del equipo, le mostró su respaldo al entrenador.

En diálogo con el periodista Carlos Antonio Vélez, quien reveló la conversación en el programa ‘Palabras Mayores’ en Antena 2, se explicó la situación del DT. “La prensa y las redes sociales lo están sacando. Nosotros confiamos en que levantemos nivel y nos metamos entre los ocho. Lamentablemente Duván Vergara y Adrián Ramos están lesionados y no pueden jugar“.

Justamente, hizo énfasis sobre este tema de la presión exterior pidiendo su salida, pues no se está considerando el tema del título, sino que la actualidad en esta Liga BetPlay 2021. Gómez explicó que esto no hará que se tomen decisiones. “Nosotros no sacamos por presión de la prensa y las redes sociales“.

Tulio Gómez y su crítica por el rumor de la pelea de Juan Cruz Real