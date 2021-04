¿Tulio Gómez está dispuesto a contratar a Vladimir Hernández si llega Juan Carlos Osorio al América?

Fue otra de las consultas a las que respondió Tulio Gómez en entrevista en ESPN Radio. ¿¡Vladimir Hernández!? Según la pregunta de Pacho Vélez, uno de los pedidos que tendría Juan Carlos Osorio en caso de llegar al club sería esa contratación.

La respuesta del máximo accionista del cuadro escarlata al respecto fue: “No creo que Osorio piense en traer jugadores de Atlético Nacional, como Alexandre Guimaraes no pensó en llevar jugadores del América de Cali. Y máxime con la rivalidad que existe entre los dos equipos. Es una rivalidad muy brava. Ambos se creen los mejores y los más grandes. En eso Guimaraes fue muy respetuoso y Osorio también.”, dijo sobre esa presunta situación.

▶: Juan Carlos Osorio sobre dirigir al América: “No me interesa el dinero”

▶: Juan Carlos Osorio y el lazo familiar que tiene con América de Cali

▶: Tulio Gómez confirma interés en Juan Carlos Osorio

Anteriormente había confirmado que existe la intención de contratar al entrenador risaraldense, pero también que hay Plan B en caso de que eso no se dé. Y dentro de lo que dijo en la primera parte, aseguró: “Un técnico de las charreteras de Juan Carlos Osorio no se va a venir a arriesgar con una nómina regular. Va a pedir jugadores buenos”.

La insistencia en el tema de Vladimir Hernández lo llevó a continuar la respuesta de esta forma: “De Nacional me gusta mucho El Rifle Andrade. Siempre lo quise traer, pero no tenía presupuesto. Baldomero Perlaza me encanta. Bryan Rovira siempre me ha encantado”. Punto final. Para que algo así se dé primero se tiene que lograr la contratación del entrenador y ver si efectivamente él pretende contar con ese jugador. Por ahora se piensa solo en lo primero.

La respuesta de Tulio Gómez sobre Vladimir Hernández (ESPN)