Tulio Gómez confirmó la continuidad de dos jugadores en América

América de Cali sigue confeccionando su nómina para lo que serán las competencias del 2021 y se habría asegurado la continuidad de dos jugadores.

Desde que se empezaron a jugar las fases finales del campeonato pasado en la Liga Betplay, hubo dos jugadores que dejaron de ser tenidos en cuenta por el técnico Juan Cruz Real en el América de Cali: Carlos Sierra y Juan David Pérez. El primero fue por decisión técnica y el segundo debido a que se lesionó y quedó por fuera del plantel. Ahora se rumoraba que ambos podrían salir.

La información que se daba en la prensa caleña, era que ambos jugadores estaban solicitando a la dirigencia del equipo que les permitieran salir en este mercado, pues no serían considerados. Sin embargo, el máximo accionista del equipo vallecaucano, el empresario Tulio Gómez, confirmó que se ha asegurado la continuidad de ambos jugadores para este año.

Cuando fue consultado sobre la intención de los jugadores de salir dijo: “Nada de eso. Contamos con ellos para este año y no es verdad que el cuerpo técnico no los quiera ni que ellos se quieran ir“, dejando clara la situación sobre estos jugadores que no tuvieron el protagonismo esperado bajo las órdenes de Juan Cruz Real.

De momento, América ha confirmado la incorporación de 3 jugadores y han salido la misma cantidad: Juan Pablo Segovia (Puebla), Eder Chaux (Junior) y Jhon Arias (Santa Fe). Se espera que en los próximos días se confirmen más movimientos, principalmente en cuanto a salidas. El empresario aseguró que tienen una buena nómina para la Liga, pero no para Copa Libertadores, por lo que optó por retener a la mayoría de jugadores posibles.