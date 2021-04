Juan Carlos Osorio no es un rumor de prensa. América de Cali sí lo quiere, interesa a Tulio Gómez. Obviamente, de allí a confirmar que será el nuevo DT…

… Ese asunto es el que está analizándose por parte de la dirigencia en el cuadro americano. Bueno, básicamente quien está detrás toda la gestión, con su pulgar arriba en señal de aprobación, es Tulio Gómez. El dirigente del conjunto rojo de Cali, en una entrevista para Zona Libre de Humo, confirmó que sí está entre su listado de candidatos para reemplazar a Juan Cruz Real el entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio.

Es el nombre que más fuerte ha sonado, desde que se conoció el puesto vacante que hay en el campeón colombiano. “Osorio es un DT que cualquier equipo quiere tener, es apasionado por el fútbol y no apegado por el dinero”, afirmó don Tulio.

Consecuente con esas versiones, sus palabras reafirman que sí están buscando una forma de llegar a un entendimiento como para pensar en que el nuevo proyecto deportivo en el América sea liderado por el estratega, a quien buscan por igual en Santos.

El tema no es dinero: “Por el momento no hay nada definido”, afirmó el dueño del América. Lo económico no viene al caso, por ahora y en eso fue claro Gómez: “El técnico de América después de Junior y Nacional, son los mejores pagos; además, nosotros también pagamos por indicadores de gestión”.

Ahora bien, si en este contexto hay acuerdo: ¿Osorio tomaría el equipo ya? Tulio Gómez considera que un entrenador así no es para venir a asumir de una vez, sino para empezar desde el segundo semestre, en sintonía con el nuevo proyecto deportivo.