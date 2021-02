Tranquilidad en América: lo que se reporta sobre la salida de Duván Vergara

En los últimos días, se han acrecentado los rumores con relación al futuro de Duván Vergara, quien está en negociaciones con São Paulo de Brasil.

La preocupación está al alza entre la hinchada del América de Cali, pues en los últimos días se ha venido rumorando que el jugador Duván Vergara, podría salir del equipo en este mismo mercado de fichajes, pues ya tiene un arreglo con el cuadro brasileño São Paulo en cuanto a contrato y términos salariales. Sin embargo, está muy difícil que se llegue a un tipo de acuerdo con el club vallecaucano.

Según lo reportado este martes por Globo Esporte, uno de los medios más importantes de Brasil, el precio de Vergara es un claro impedimento para que se avance en la negociación. Se explica que el costo del jugador es de 4,5 millones de dólares por el 70% de sus derechos deportivos, lo que se hace casi imposible para este equipo que atraviesa por una crisis financiera, debiendo más de 100 millones de dólares.

Hacer un esfuerzo para comprar a un jugador de este tipo está totalmente fuera de su alcance. Según este mismo medio, la asignación presupuestal para este mercado de fichajes ha sido de 37 millones de reales y solamente el fichaje de Vergara sería de unos 30 millones, por lo que no van a gastar todo su presupuesto en un solo jugador y ya están buscando más opciones.

En América no dan el brazo a torcer, no pedirán menos por su jugador estrella y no tienen considerado un préstamo. El equipo que lo quiera tiene que pagar lo que se exige o se quedará este semestre para encarar la Copa Libertadores, pues como se ha reiterado en repetidas ocasiones, no tiene afán de salir ni en el club hay necesidad de venderlo.