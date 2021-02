Tomás Ángel: debut, consejos de su papá y respuesta al, ¿después de Atlético Nacional qué?

Tiene 17 años y ya cumplió el sueño de jugar un partido oficial con Atlético Nacional. Tomás, el hijo de Juan Pablo Ángel empezó a escribir su historia y le apunta a que sea más importante que la de su padre.

“Debutar como profesional es un sueño que todo pelado tiene y más en un club como este que es el más grande de Colombia”, empezó diciendo Tomás Ángel en la entrevista que tuvo con el canal oficial de Atlético Nacional. Fue ante Deportivo Pereira en la Liga BetPlay que disputó sus primeros minutos como profesional. “La hinchada me apoyó un montón. Recibí mensajes de ánimo, consejos tanto familiares como de los hinchas. Eso me ayudó a estar tranquilo en los minutos que me dio el profe”, recuerda.

Para ese día también tuvo una charla con su papá. “Él es un experimentado que ha estado por todos lados. Me aconsejó, me dijo que estuviera tranquilo, que tratara de hacer las cosas bien los minutos que tuviera y que poco a poco van llegando las oportunidades”. Así fue. Ya tuvo la primera, en una situación similar a la del debut de Juan Pablo.

“Él siempre me decía que había debutado a los 16 y yo siempre decía que iba un año tarde. Siempre he querido competir con mi papá, estoy escribiendo mi historia y ojalá pueda ser mejor que la de él. Pedí el número 21 por esa misma razón, por lo que significa en la familia y por ser el número con el que él debutó”, acotó. Ya lo luce y espera llevarlo muy alto.

Por ahora tuvo su primer partido. De él recuerda que “tenía Ansiedad, nervios, felicidad. Saber que iba a ser mi primer partido profesional es un sueño que tenía desde los 4 años. Es un sentimiento inexplicable, no hay palabras. He seguido este club desde chiquito. Mi papá jugó acá, salió como ídolo. Mi sueño es serlo también”.

A eso le apunta. Lo tiene claro. Tomás Ángel espera hacer muchos goles y jugar por varios años en Atlético Nacional. Es una de sus metas y ya tiene clara varias más. “Después de Nacional, Europa o River Plate. Desde chiquito siempre me he puesto la vara alta por la determinación que tengo, por siempre querer ganar y por ser el mejor. Es algo que se pudo ver en mi papá. Y la verdad ese es mi sueño, Premier League, equipos grandes”.

Tomás Ángel en la entrevista con Atlético Nacional