Todos los goles de Santiago Moreno con América de Cali

Marcó el primero de América de Cali en el 2021 jugando en la Copa BetPlay ante Deportivo Pasto. Santiago Moreno, uno de los canteranos preferidos por la afición escarlata, ya tiene 5 tantos oficiales.

Es más, tiene la curiosidad de haber hecho el último gol del equipo en el 2020 y el primero en el año nuevo. Recordemos que fue él quien cerró el 3-0 de la final ante Santa Fe con un gol a Leandro Castellanos tras asistencia de Duván Vergara. Y ahora, en la primera salida de 2021, le marcó al arquero José Contreras a los 36 minutos de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Ya son 31 partidos los que suma el atacante que debutó con la camiseta escarlata el 13 de marzo de 2019 en un partido de Copa Colombia con Jersson González como DT. Ese día reemplazó a Daniel Buitrago.

El 10 de octubre de 2019 en partido ante Unión Magdalena con Alexandre Guimaraes, Santiago Moreno jugó 11 minutos. Reemplazó a Duván Vergara y marcó el 2-0 definitivo en tiempo de adición. Menos de un año después ya es campeón y sigue anotando como titular del equipo.

1- Unión Magdalena en la Liga (triunfo 2-0 en octubre de 2019)

2- Internacional de Porto Alegre (caída 4-3 en septiembre de 2020)

3- Águilas Doradas en Liga (triunfo 3-1 en octubre de 2020)

4- Santa Fe en Liga (triunfo 3-1 en diciembre de 2020)

5- Deportivo Pasto en Copa (triunfo parcial 1-0 en enero de 2021).

