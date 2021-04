Todo lo que ya respondió Juan Carlos Osorio sobre América de Cali

Está claro que Juan Carlos Osorio es el Plan A para tomar el cargo que dejó Juan Cruz Real en América de Cali. Las dos partes están interesadas. Así lo aclaró el DT en entrevista con el Diario El País.

Confirmada la salida del DT argentino con el que América de Cali ganó la Estrella 15, empezó a tomar fuerza esa versión. Y al preguntarle sobre la misma, Juan Carlos Osorio fue claro en la primera de sus respuestas: “No me puedo comprometer con nada que no sea realidad. ¿Cuál es la realidad? Hay un acercamiento de América. Sí. Yo les dije que hasta que no terminara el proceso actual, no estaba interesado, porque yo sé cómo son los medios en Colombia. Entonces van a decir que le hice la cama, que le moví el tapete (al técnico Juan Cruz), y yo disto de ser eso. Soy un hombre muy responsable, soy un profesional a carta cabal, y yo no me apoyo en los hombros de nadie para sobresalir”.

Ese paso ya se dio. Juan Cruz Real dejó el cargo tras la caída de América de Cali ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. A partir de ahí, las respuestas de Osorio son: “Ellos (América) ya tomaron una decisión, ahora yo estoy tomando las mías. Ya podemos hablar y yo puedo decir ‘esto es lo que a mí me parece’. De parte de ellos van a decir ‘esto es lo que nos parece a nosotros’”.

En palabras de Juan Carlos Osorio, “América de Cali es un club histórico, es un gran proyecto, un club que no ha ganado la Copa Libertadores y sería sensacional ganarla con ellos. Si yo llego a ganar con el América, sería el tercer equipo en Colombia con el que gano títulos, Once Caldas, Nacional y ojalá con América”.

–“He sido muy firme en mi apreciación con los directivos, con el presidente, con Tulio Gómez (es amigo personal). Voy a escuchar el proyecto deportivo. No hay un ofrecimiento, hay un acercamiento”.

-“Soy un hombre de principios, no me mueve la plata. Yo me puedo quedar sin trabajo otros seis meses, pero me doy mi tiempo, analizo la nómina y digo si me interesa o no el proyecto. Yo no voy a tomar una decisión en dos horas, esto es un proyecto de vida”.

-“¿Es un tema principal (lo económico)? No. Yo lo que quiero es un club donde pueda jugar con mi idea. A mí me gusta atacar mínimo con seis, a veces con siete. Eso acá causa rubor, causa estragos, porque dicen que el equipo es desbalanceado, que ataca mucho, pero defiende mal, y eso no va a cambiar, porque yo no voy a cambiar la interpretación que tengo del juego”.