Teófilo Gutiérrez: Las opciones que tiene en el fútbol colombiano y el exterior

Ese día llegó y Teófilo Gutiérrez le dijo adiós al equipo de sus amores, al Junior FC, que no le renovó contrato tras varios días de conversaciones.

En la noche de este miércoles 30 de junio, Teo Gutiérrez se despidió de la hinchada juniorista con un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales tras conocer la no renovación de su contrato. Ahora es jugador libre y estudia ofertas para seguir jugando al futbol.

+ ¿Por qué Álex Mejía no ha sido presentado en Junior FC?

“Hoy toca despedirme de mi querido Junior. Me voy con el corazón colmado de gratitud hacia la institución y esta hinchada única con la felicidad de haber logrado todo lo que me propuse y más. Feliz de habernos regalado el bicampeonato de la liga y dejar al equipo en un gran momento con un enorme posicionamiento a nivel internacional. Gracias a ustedes, gracias a los directivos, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros y cada uno de los que forman la gran familia junior. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Soy tan feliz”, escribió el delantero en Instagram.

¿Qué sigue para Teófilo Gutiérrez?

El delantero, mientras termina de disfrutar sus vacaciones, escuchará ofertas, pues ahora es agente libre y llegaría mucho más fácil a cualquier equipo, el cual pueda pagar su alto salario.

La primera opción sería el fútbol argentino, balompié que Teo conoce a la perfección tras haber vestido las camisetas de Racing, Rosario Central y River Plate. El último equipo que mostró interés por el de la Chinita fue Argentinos Juniors.

En el exterior también hay pretendientes por parte de la MLS, en Arabia Saudita y la Super Liga China. Allá sí podrá pagar su alto salario sin ningún problema. Sin embargo, no estaría en los planes de Teo como primera opción.

Finalmente, no se puede descartar el fútbol colombiano, pues en el último tiempo se ha incrementado los rumores del interés de Atlético Nacional y América de Cali en el atacante. No obstante, es difícil que Gutiérrez vista otra camiseta en Colombia que no sea la del Junior, además muy pocos pueden pagar su salario en nuestro balompié.