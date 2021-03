Teófilo Gutiérrez confesó por qué lo dejó el avión en Medellín

Teófilo Gutiérrez continúa en el foco de los medios de comunicación, aunque es algo acostumbrado en él por sus polémicas constantes. Ahora, durante una entrevista con el programa ESPN Radio Colombia, contó los motivos por los que lo dejó el vuelo en Medellín, después de perder por 1-0 ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

Ese día, Teo protagonizó uno de los momentos más álgidos de la jornada 12 de la Liga BetPlay 2021-I, cuando peleó con Jarlan Barrera, integrante del cuadro Verdolaga y vio la expulsión. Más tarde, el plantel Tiburón se desplazó al aeropuerto José María Córdova y allí, el delantero no alcanzó a abordar, aumentando las burlas en redes sociales posterior a la derrota y su comportamiento en la cancha.

“Fui a comprar unas gafitas. Luego pasan los muchachos, tenía el celular en modo avión. Era temprano, eran las siete porque todos habíamos llegado juntos. Me puse a mirar. Me pongo a mirar, me están llamando, corro, pero ya no llego. Me fui por Cartagena y llegué primero que el grupo”, relató.

Sin embargo, el atacante dijo también que varios conocidos suyos que viven en la capital antioqueña le ofrecieron hospedarlo, pero él decidió adquirir otro tiquete y llegar pronto a Barranquilla.

Cabe recordar que Gutiérrez tendrá que pagar dos fechas de suspensión por “conducta violenta” y un monto de $393.692 por sanción económica. Ya lo hizo en la fecha 13 frente a Deportivo Pereira y le queda una más contra Deportes Tolima.