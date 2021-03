Su meta es volver a Millonarios: “Allá fui feliz”

Los sueños se cumplen y si a él le gustaría regresar a Millonarios dependerá de cómo le vaya en los siguientes años.

¿Les suena la idea a los hinchas de Millonarios? Mientras estuvo en el club, jugando en el año 2016, marcó 7 goles en 36 partidos. No fue un goleador, pero esa en realidad no era su función principal en el equipo. La gambeta, sacar dos jugadores y asistir. Eso lo hizo muy bien.

En aquel entonces, dilema que casi siempre ocurre cuando un jugador tiene un buen año, pero se le vence en contrato, no fue posible llegar a un acuerdo para su renovación. Desde entonces, jugando en uno y otro lado, su fútbol brilló poco.

Perfectamente puede decirse que la carrera deportiva de Andrés ‘Manga’ Escobar dejó de ser la misma, cuando se fue de Millonarios. Aparecieron los errores, la indisciplina que sacudió no solo sus bolsillos, de todo el dineral invertido en la noche. También los escándalos y salidas poco afortunadas de clubes que creyeron en él, pese al prontuario de errores cometidos por “estar de parranda”.

“Sí, me arrepiento de los errores, pero no pienso mucho en eso porque no me ayuda en nada, no puedo cambiar el pasado. Trabajo ahora en mi presente”, contó en una entrevista con el portal de AS Colombia. Escobar firmó por el Leiknir Reykjavík FC, de la Primera División de Islandia.

De ese exótico destino en el cual espera conseguir logros importantes para su carrera profesional, en su mente está la idea de jugar nuevamente en Millonarios. Es el club al que desea regresar algún día, si las condiciones se le dan.

“Mi meta siempre está en volver a Millonarios para poder dar una mano. Allá fui muy feliz. El club hizo todo lo que pudo para que yo estuviera feliz y eso no se olvida. Espero algún día volver y ser feliz ahí”, afirmó.