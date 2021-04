Así se jugarán los cuartos de final en la Liga BetPlay 2021

Seguimiento especial al sorteo de los cuartos de final por la Liga BetPlay 2021 – I. Conformación de las llaves y disposiciones especiales.

La Liga BetPlay 2021 para este primer semestre tiene como sistema de competencia el de playoffs. Es decir, rondas eliminatorias que arrancan en cuartos de final, con partidos a ida y vuelta. Un formato clásico, tradicional y del cual reposan bastantes calificativos en el sentido de lo afectivo, lo pasional.

El sorteo, que contó con transmisión de televisión a través del canal WIN Sports, se hizo en estricto orden, bajo el rigor reglamentario propio de eventos así. Es así como, tomando como base la clasificación general de la Liga BetPlay 2021, los cabezas de serie, en su orden, son: Atlético Nacional, Santa Fe, Millonarios y el Deportivo Cali.

De acuerdo con el reglamento, los 8 clubes clasificados a los cuartos de final se dividieron en 4 llaves, denominadas “Llave A”, “Llave B”, “Llave C” y “Llave D”.

Para efectos del sorteo, “Los clubes afiliados que ocupen la primera (1ª), segunda (2ª), tercera (3ª) y cuarta (4ª) posición, serán cabezas de serie y los clubes en la quinta (5ª), sexta (6ª), séptima (7ª) y octava (8ª) posición en la Tabla de posiciones de la fase Todos Contra Todos de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 se ubicarán en cualquiera de las llaves por sorteo”.

Estas series o llaves se disputan en partidos de ida y vuelta. De esta manera, los ganadores de las series avanzan a las semifinales.

Cabezas de serie: Inician esta fase en condición de visitantes, de allí el plus y la importancia que tiene para los equipos haber terminado ubicado en alguna de esas cuatro primeras casillas.

Llave A: Atlético Nacional

Llave B: Santa Fe

Llave C: Millonarios

Llave D: Deportivo Cali

No hay punto invisible en playoffs

Importante aclarar que para estas fases no se considera la ubicación de los equipos en la clasificación general de la Liga BetPlay (todos contra todos) como factor de desempate. Para los casos de igualdad en los marcadores globales de las llaves, bien sea en cuartos, semifinal o final, los criterios son:

1. Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra.

2. Si persiste el empate al término del segundo partido (partido de vuelta), se definirá la posición mediante lanzamientos desde el punto penal, conforme al procedimiento señalado por la IFAB.

Fechas fases finales de la Liga BetPlay 2021

Cuartos de final (ida): 24 – 25 de abril

Cuartos de final (vuelta): 1 – 2 de mayo

Semifinales (ida): 8 – 9 de mayo

Semifinales (vuelta): 15 – 16 de mayo

Final (ida): 22 o 23 de mayo

Final (vuelta): 29 o 30 de mayo

Llaves cuartos de final Liga BetPlay 2021

Llave A: La Equidad vs. Atlético Nacional

Llave B: Junior vs. Santa Fe

Llave C: América vs. Millonarios

Llave D: Tolima vs. Deportivo Cali

* En ese orden se disputarán los partidos de ida