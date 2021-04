Este sábado se jugará la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 entre Millonarios vs. América de Cali, serie que está 2-1 a favor de los capitalinos.

Varios obstáculos ha tenido Millonarios de cara al segundo partido de la llave; además de las dos fechas de sanción que recibió Emerson Rodríguez, se suma la imposibilidad de poder utilizar su localía en ‘El Campín’ tras restricciones que puso la Alcaldía de Bogotá por incremento de contagios de Covid-19, razón por la que inhabitó escenarios deportivos.

No siendo poco, se conoció que el zaguero costarricense, Juan Pablo Vargas sufrió una “fractura estable no desplazada en las apófisis transversas de 2 vértebras” y estará fuera de las canchas por lo menos seis semanas.

Las malas noticias continúan porque este jueves, el propio Alberto Gamero confirmó la baja de David Mackalister Silva, quien no se recuperó al 100% y no hará parte de la lista de viajeros a la ciudad de Ibagué. “Definitivamente no va a estar Mackallister Silva para el partido de vuelta ante el América. Estamos mirando a Daniel Ruiz como posibilidad para reemplazarlo”, dijo el DT para el Alargue, de Caracol.

Millonarios vs. América de Cali

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Hora: 6:00 p.m.

TV: Win Sports+

Resultado de ida: América de Cali 1-2 Millonarios