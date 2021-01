“Si no llevo pasta o fruta, ¿no puedo entrenar?”: La crítica de Bermúdez a Jersson González

Sigue causando revuelto el reglamento que instauró Jersson González a la categoría sub-17 del América de Cali y que tiene opinando a figuras del fútbol colombiano.

El mismo Jersson González manifestó que “no pensaba que iba a causar tanto alboroto su reglamento”, teniendo en cuenta que era algo normal de cualquier empresa y la vida. Hay reglas. Sin embargo, no todo el mundo love igual y ha recibido algunos comentarios a favor y otros en contra.

+ América de Cali: tendrán que modificar el reglamento de Jersson González

+ “No imaginé que fuera a armar tanto alboroto”: Jersson González sobre su reglamento

+ Piscis Restrepo y Pitirri Salazar, de acuerdo con el reglamento de Jersson González

Es el caso de Jorge el ‘patrón’ Bermúdez, exfutbolista y ahora analista en ESPN Colombia que, en su programa de las tardes, criticó algunos puntos del reglamento de Jersson González con los juveniles.

“Hay puntos que estoy de acuerdo, pero si no llevo pasta o fruta, ¿no puedo entrenar?, señaló el exjugador de América de Cali y agregó que “¿si un jugador se pinta el pelo es mala persona? Todas las normas son positivas, pero ¿Dónde me meto en la vida particular y dónde lo ayudo a crecer?.

“Uno no está en contra de las normas, pero si me estas multando a mí ¿ Me están pagando? yo no me imagino a un chico que viene desde lejos que a duras penas se consigue lo de los pasajes, llega tarde y le toque pagar $25.000. Digo que esto vale la pena cuando se apoyan a las realidades y a los contextos”.

Finalizó la critica diciendo. “Jersson es un gran tipo, conozco a Jersson toda la vida, amo al América de Cali, pero a veces es la institución es la que debe dar o no, pienso yo”.

Aquí las declaraciones completas de Jorge Bermúdez