¿Se irá Duván Vergara del América de Cali? Esto respondió el jugador

En las últimas semanas, se habló mucho de la posible salida del jugador del América de Cali, pero habló en rueda de prensa y dejó claras las cosas sobre su futuro.

En América de Cali se ha generado mucha preocupación con relación al futuro de Duván Vergara, pues se rumora que uno de sus jugadores más importantes podría salir del equipo antes de comenzar en la Copa Libertadores. Con el mercado de fichajes cerrado en Europa, se le consultó al jugador sobre la posibilidad de salir del equipo a otro club del continente, pero dio un parte de tranquilidad.

En rueda de prensa previo al próximo partido frente al Atlético Bucaramanga, el jugador explicó que se encuentra feliz en el América. “Soy feliz en esta institución, me ha dado dos títulos, además del esfuerzo de los directivos para que uno se quede, así que aquí hay Duván para rato“, explicó el jugador monteriano.

Además, explicó que sí tuvo varias ofertas, pero se quedó en el equipo por elección. “Siempre estar en América me motiva, no importa si es un partido amistoso, estar acá es un aliciente para mí. Han llegado varias ofertas, pero no nos han llenado, tampoco tengo afán de salir, me siento feliz acá y mí cabeza está con América“, comentó.

Por último, el jugador se refirió a lo que será su regreso a las canchas en este 2021. “Estoy contento de volver y estaba con ansias de regresar, volver con humildad y espero que mañana sea un buen día para el equipo, siempre quiero ser titular y a portarle al equipo, sea 5, 10 minutos porque siempre estaré agradecido con América de Cali“.

