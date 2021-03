Se cayó el fichaje de Cristian Higuita por el América de Cali

El volante Cristian Higuita, quien había acordado su llegada al América de Cali para este mercado de fichajes, finalmente no llegaría.

Tras la salida de dos volantes importantes en la plantilla del América de Cali, como Carlos Sierra y Felipe Jaramillo, se había confirmado la llegada del volante Cristian Higuita, quien se encontraba como agente libre y recibió una oportunidad para seguir su carrera con este equipo. Sin embargo, la operación se cayó y el volante finalmente no llegará.

Según lo que se pudo conocer, el jugador presentó exámenes médicos en la mañana de este viernes en la sede deportiva y administrativa Gabriel Ochoa Uribe y de acuerdo a lo que comunicó el departamento médico de la institución, el jugador los aprobó sin dificultades, por lo que desde el lado médico no habría problema.

Ahora, el periodista Julián Capera de ESPN Colombia, aseguró en su cuenta de twitter que la llegada de este jugador no se dará, pero no contó detalles. Sin embargo, después de consultar desde FUTBOLETE, se conoció que se trata de un desacuerdo salarial entre las partes, pues a día de hoy no se había alcanzando un acuerdo y finalmente, la directiva de Tulio Gómez habría descartado el fichaje.

🚨 Caída la llegada de Cristian Higuita al América de Cali. Les cuento los detalles YA en #NexoEspn. pic.twitter.com/ZVgUCiZSTf — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 5, 2021

La información que habían dado a primera hora, era que América lo anunciaría hoy, pues se cierra el mercado de fichajes. Pero cuando quedan unas horas para que se acabe el periodo de trasferencias, la operación está caída y América se quedará tal y como está.