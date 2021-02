Santiago Moreno: “Doy la vida por mi mamá y mi familia”

Foto: Dimayor

El juvenil revelación del fútbol colombiano, habló en rueda de prensa y contó lo que está viviendo en este momento de su carrera profesional.

Santiago Moreno, quien además de ser titular indiscutido en el América de Cali de Juan Cruz Real, siendo pieza clave para el más reciente título, también se ha ganado el reconocimiento por parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia al haber sido llamado al más reciente microciclo, pero todo esto, no aleja al jugador de la realidad y mantiene los pies sobre la tierra.

+ Juan Cruz Real fue ofrecido para dirigir la Selección de Chile

+ Novedades en la ‘pelea’ entre América de Cali y Tolima por Rafael Carrascal

+ La convocatoria del América de Cali para recibir a Santa Fe

Así lo demostró este miércoles, cuando habló en rueda de prensa previo al partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay, hablando inicialmente de estos momentos de su carrera. “Todo lo que me ha venido pasando es una bendición, Yesus me habla mucho, igual Adrián; de ellos aprendo todos los días mucho. Son proyectos que me he propuesto, aportarle al equipo de la mejor manera y sobre todo al profesor que demuestra que confía en mí“.

El joven jugador se refirió a quienes lo han venido acompañando en su proceso formativo, dando unas emotivas declaraciones. “Mi mamá y mi familia lo son todo, por ellos doy la vida dentro y fuera de la cancha. También quiero agradecerle a los profesores que tuve que me enseñaron mucho, al profe Jersson que me resaltó mucho la parte de la disciplina“.

Dejó unas palabras que muestran su sobriedad. “Soñé con estar donde estoy, pero nunca pensé que fuera tan lindo. El cariño de la gente y el trato de los compañeros es especial. Para mí ha sido una motivación muy grande por todo lo que he estado pasando. También le agradezco a Dios por todos estos momentos. Quiero seguir aprendiendo de mis compañeros de más experiencia como Adrián Ramos“.

Por último, le consultaron si se sentía como un referente para los demás jugadores de las divisiones menores que sueñan con llegar al primer equipo y poder destacarse como él lo ha venido haciendo. “A los jóvenes les digo que luchen por sus sueños, que se pueden hacer realidad. Yo lo soñé y aquí estoy, el amor de la hinchada es algo muy lindo. Así que ese es el mensaje, no dejen de luchar“.