Santiago Montoya, el penalti contra Deportivo Cali y su salida de Millonarios

Ahora que es nuevo jugador de Atlético Bucaramanga, Santiago Montoya Muñoz volvió a hablar públicamente refiriéndose a ese penalti en la Copa Sudamericana con Millonarios.

Lo hizo porque él cree que esa acción cambió su historia con el club. Al menos su futuro. Recordemos: jugándose el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Millonarios empató la serie con Deportivo Cali. Hubo definición por penaltis y en ella Santiago Montoya erró su remate, enviando el balón a una posición en la que estaba ubicado el arquero David González.

Antes del cobro se le vio riéndose. Él lo explicó en su momento. “Más que errar el penalti, la inconformidad general es por qué la sonrisa y lo que pasa es que yo conozco a David González hace mucho tiempo. Él me dijo, ‘Santi, hermano, que pena contigo pero te lo tengo que tapar’ por eso fue mi sonrisa”.

Bajo ese contexto él se hizo cargo del cuarto penalti de la serie. Falló y así Millonarios perdió la posibilidad de adelantarse en el resultado a muy poco del final. Luego también erró David Mackálister Silva y por ende la eliminación del cuadro albiazul del certamen. A partir de ahí -cree Santiago Montoya– su historia en el club cambió. Era el tercer y último año de su contrato y no se renovó.

“La historia cambia cuando boté el penalti con Deportivo Cali. A mí me habían dicho durante la pandemia que me iban a renovar. Luego ya no hubo razón, me decían que no se había tomado una decisión”, contó el ahora futbolista de Atlético Bucaramanga en entrevista con El VBAR (Caracol Radio).

Y agregó: “Tenía un preacuerdo para seguir en Millonarios, todo cambió con el penal (…). La hinchada sí quedó muy marcada por eso. No tener esa paciencia conmigo. Los directivos no sé qué pasó, no tuve posibilidad de hablarlo”. Y aunque después de ese penalti tuvo otro ante Once Caldas que terminó en gol, ya no hubo más tiempo para él en el equipo. Salió y ahora disputará la Liga BetPlay con otros colores.

