Santa Fe vs. Patriotas cambiaría de estadio y horario

El estadio El Campín de Bogotá está habilitado desde este jueves para tener acción en el terreno de juego y podría abrir sus puertas para el compromiso entre Santa Fe ante Patriotas, válido por la segunda fecha de la Liga BeTplay.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó ayer que la capital de República pasa de estar en alerta roja a naranja, motivo por el que se da inicio a la reapertura de varias actividades, entre ellas el futbol profesional. Por esa razón, El Campín esta disponible desde este jueves y podría tener el partido entre Santa Fe ante Patriotas.

+ Todo sobre el sorteo de la Copa Conmebol Libertadores 2021

+ Oficial: Santa Fe confirmó la razón de la salida Michael Rangel del equipo

Cabe recordar que el duelo entre el cardenal y el lancero fue aplazado en la segunda fecha de la Liga BetPlay porque no hubo escenario tras el no préstamo del ‘coloso de la 57’ y no ser del todo aceptado el la sede deportiva de Santa Fe, en Tenjo. Ahora, esta semana se confirmó que dicho encuentro se disputará este jueves a partir de las 2:00 p.m. en su sede.

Sin embargo, esto podría cambiar a ultima hora porque el presidente de los cardenales, Eduardo Mendez, confirmó que hizo una petición para que les prestara El Campín desde este jueves, a lo que el Secretario de Gobierno respondió en entrevista de Win Sports que ” hablé con el presidente de Santa Fe, y le dije que podíamos jugar. Se están explorando alternativas para ver si pueden jugar mañana, o si es necesario esperar hasta el fin de semana”.

“Hablé con el presidente de Santa Fe, y le dije que podíamos jugar. Se están explorando alternativas para ver si pueden jugar mañana, o si es necesario esperar hasta el fin de semana”, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá#PrimerToque pic.twitter.com/T6vaAmevdP — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 3, 2021

Así las cosas, en horas de la tarde se tomará una decisión para determinar el estadio y el horario oficial del compromiso que podría ser mañana: en el mismo horario en El Campín o se mantiene como está la programación oficial. La otra opción es postergarlo hasta el fin de semana.

Cabe recordar que estas decisiones de toman en conjunto con Win Sports, equipo local, administradores de l escenario y alcaldía local.