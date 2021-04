Santa Fe vs. Millonarios: Gamero analizó el clásico y contó las novedades que tendría

Santa Fe ante Millonarios protagonizarán el compromiso más expectante de la fecha 18 de la Liga BePlay I-2021 que tendrá como local a los ‘Cardenales’.

El juego entre capitalinos se llevará a cabo este domingo 11 de abril a partir de las 8:00 p.m. y será válido por la fecha 18 del torneo local. Ambos equipos llegarán a este encuentro urgidos de puntos, algo que le pone más dramatismo al primer clásico bogotano del año.

+ Sherman Cárdenas sería baja de Santa Fe para enfrentar a Alianza Petrolera

+ Tía de Fredy Guarín dio detalles de la riña familiar que protagonizó el jugador

Ante esto, el DT de Millonarios, Alberto Gamero, analizó dicho encuentro. Además habló si estará a o no Fernando Uribe y Macalister Silva, dos de los jugadores referentes y con más experiencia dentro del plantel ‘Albiazul’ que no fueron de la partida ante Deportes Tolima, por no estar al 100%.

“Ojalá que se pueda dar esa posibilidad. Son jugadores muy importantes para el equipo y los muchachos. Ojalá que puedan estar. En el partido pasado no fueron titulares porque no trabajaron con nosotros antes, solo supimos que estaban recuperados horas antes. Yo creo que la jerarquía de estos jugadores poco a poco los muchachos la van tomando”, dijo Gamero para ‘Planeta Fútbol, de Antena 2’.

Sobre el tema concluyó diciendo que “hay jugadores indispensables en el equipo que cuando no juegan se sienten más. El cuerpo médico de nosotros trabaja mucho para recuperar a los futbolistas. Los problemas físicos se dan por la seguidilla de partidos. Silva y Uribe empiezan a entrenar, Márquez también. Esperamos que en esta recta final del torneo tengamos el equipo completo”.

Santa Fe ocupa la sexta casilla con 27 puntos, mientras que Millonarios, con un juego más, tiene las mismas unidades en la séptima posición.