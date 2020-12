“Si alguien no cree en la remontada, que no mire el partido”: Harold Rivera

Harold Rivera se mostró confiado del trabajo de sus jugadores y cree en la remontada de Santa Fe ante América de Cali en la final de la Liga BetPlay.

“El equipo está 100% motivado y concentrado para el compromiso”, dijo el técnico de Independiente Santa Fe en la rueda de prensa previa al compromiso de vuelta por la gran final de la Liga BetPlay 2020 ante América de Cali. Rivera se mostró confiado del trabajo de su equipo y sigue ilusionado con la décima estrella.

“Hemos entrenado lo que es en el futbol la toma de decisiones. Trabajamos en darle herramientas a los jugadores y que sean pacientes. Eso no significa ser lentos. No podemos caer en el desespero”.

Un 3-0 es un resultado muy difícil de dar vuelta, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Por ende, los jugadores y le cuerpo técnico tienen la fe intacta en la consagración del campeonato y Harold Rivera hizo una invitación muy especial a todos los seguidores de Independiente Santa Fe.

“Si alguien no cree en la remontada, mejor no que no vea el partido. Lo mismo le digo a los jugadores, si alguno de ustedes no cree que lo vamos a lograr que me diga: profe, me duele un pie, no quiero estar”.

y Agregó: La hinchada santafereña sabe que trabajamos, motivo por el que hay que confiar y creer”.

Así las cosas, todo está listo para recibir al América de Cali en el estadio Nemesio Camacho el Campín este domingo por el compromiso de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2020. El balón rodará a partir de las 6:00 p.m. y será transmitido por Win Sports +.