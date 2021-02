Santa Fe estaría interesado en un atacante de Atlético Nacional

Independiente Santa Fe no cierra el mercado de fichajes y podría sumar un refuerzo más para la presente temporada, teniendo en cuenta la falta de gol por parte de sus delanteros.

Ya son 7 fechas que suman los delanteros de Independiente Santa Fe sin sumar gol. Jorge Luis Ramos y Diego Valdés no han podido anotar en la Liga BetPlay 2021 – I, algo que ya preocupa dentro de la institución cardenal, teniendo en cuenta que hay generación de juego, el equipo no recibe gol, pero no concreta las opciones de adelante.

A razón de ello, y luego de la salida de Michael Rangel por un tema contractual en su contrato, Santa Fe ha manifestado que no contratará más jugadores. Sin embargo, la falta de gol empieza a molestar también para lo que viene en Copa Libertadores, motivo por el que se pensaría en un refuerzo más y en condición de préstamo.

Se trata del jugador que pertenece a Atlético Nacional, Gustavo Torres, que está cedido al Vasco de Gama, equipo que no tiene en cuenta al atacante colombiano y que está a punto de descender. A razón de ello, el jugador retornaría al equipo dueño de sus derechos deportivos – Nacional- pero no sería tenido en cuenta e iría a otro equipo que podría ser Santa Fe.

El último partido que jugó Torres fue el 27 de diciembre del 2020 en la derrota de de su equipo 3-0 ante Botafogo, desde ahí no sumado ni un solo minuto, motivo por el que su regreso se daría antes de lo pactado con el ‘verdolaga’ que desde ya estaría arreglando la vinculación del habilidoso atacante de 24 años.

💣⚠️Santa Fe contactó esta semana a Gustavo Torres, tras no ser tenido en cuenta por el técnico de Vasco Da Gama🇧🇷 📌El jugador el día de ayer siguió a Santa Fe en Instagram, ¿Casualidad? ⚽️Su último gol fue hace 374 días (Doblete con Nacional 🆚 Boyacá Chicó) pic.twitter.com/UQUbYslkYp — SANTA FE NEWS🇮🇩 (@SantaFeNews_) February 22, 2021