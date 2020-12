Posible formación de Santa Fe para la hazaña ante América de Cali

La ilusión sigue intacta dentro de la institución ‘cardenal’ y buscará la hazaña esta tarde cuando reciba al América de Cali en el Campín ; deberá darle vuelta al 3-0 que se llevó en la ida de la gran final de la Liga BetPlay.

El conjunto ‘cardenal’ contará con toda su nómina a excepción de Jonathan Herrera, quien desde hace varios partidos es baja del león. Asimismo, todo el plantel, entre jugadores y cuerpo técnico, arrojaron cero casos positivos para Covid-19 tras las últimas pruebas PCR realizadas.

Independiente Santa Fe recuperó a Dairon Mosquera y sería titular esta tarde ante el conjunto ‘Escarlata’ tras no poder estar en la ida a causa de una molestia muscular. En su lugar estuvo Dixon Rentería, jugador que no la pasó bien y vio como lo extremos del América de Cali penetraban su banda. Para este partido no fue convocado Dixon.

Esta sería la formación titular de Independiente Santa Fe ante América de Cali

Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Fabián Sambueza, Daniel Giraldo, Andrés Pérez, Luis Manuel Seijas, Jhon Velásquez y Jorge Ramos. DT Harold Rivera.

La novedad en esta formación, además del regreso de Dairon Mosquera en la banda izquierda, sería el retorno de Luis Manuel Seijas en lugar de Kelvin Osorio, buscando más ida y vuelta y mejor pociones en la pelota quieta.

Así las cosas, todo está listo para que el balón ruede a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho el Campín que contará con transmisión, únicamente, de Win Sports +. La serie va 3-0 a favor de América de Cali. El arbitro central será Wilmar Roldán quien pitará su final número 12, de las cuales dos han sido ganadas por Santa Fe.