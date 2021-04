¿Sanción de oficio para Sebastián Viera? El portero es acusado por discriminación verbal

El el compromis0 entre Deportivo Pasto ante Junior de Barranquilla por la fecha 18 de la Liga BetPlay, que terminó 0 – 0, Sebastián Viera habría agredido verbalmente a un dirigente del equipo volcánico.

El Gerente Deportivo del Pasto, Alberto Santa Cruz, emitió una fuerte denuncia en contra se Sebastián Viera, portero del Junior de Barranquilla, a través de sus redes sociales. Según el dirigente del equipo nariñense, el uruguayo lo habría agredido verbalmente en donde lo maltrató a él y a todos los pastusos.

+ Junior de Barranquilla empató, pero prácticamente aseguró su clasificación

+ Los dos penales y la roja que no se cobraron en el Pasto vs. Junior

“Sos gerente de este pueblo de mierda” , fueron las palabras que habría dicho el cancerbero en contra de Santa Cruz mientras se disputaba el encuentro entre los del galeras y el cuadro Tiburón.

En video, la presunta acción de Sebastián Viera

Racismo?☝🏼😡Momento exacto en que sufro agresiones verbales por parte d Sebastian Viera,

lo realmente reprochable no son los insultos,es la xenofobia y forma despectiva en que se refiere a Pasto y a la región Nariñense.Palabras como: ‘Sos el gerente de este Pueblo de mierda’ pic.twitter.com/z4Zq0CKfdn — Alberto Santacruz (@gerencia_pasto) April 12, 2021

Así las cosas, se espera que Dimayor se pronuncie al respecto y decida si amerita una sanción o no para Sebastián Viera, quien hasta el momento no se ha manifestado por el hecho. Asimismo se espera una prueba más contundente, teniendo en cuenta que en el video anterior no hay audio.