Rodallega: “No descarto en volver al FPC, en junio termino contrato”

El delantero vallecaucano, Hugo Rodallega, sigue dando de qué hablar en la Liga BetPlay luego de sus destacadas actuaciones en Turquía.

Mientras que todos siguen hablando del regreso del atacante al país, él sigue respondiendo con goles y este jueves anotó el empate 1 – 1 de su equipo el Denizlispor frente al Kasimpasa al 87′ por la vía del penal.

“Nunca he descartado la idea de volver al fútbol colombiano, es que cuando he recibido oferta de allá siempre he estado con contrato. Ahorita en junio termino contrato”, señaló el jugador en entrevista con El Alargue (Caracol Radio).

Su trayectoria en Europa se hizo más larga de lo que esperaba pues ya alcanzó el dígito de los 401 partidos disputados y su cifra anotadora llegó a 121. Números que lo dejan como el quinto mejor artillero colombiano en toda la historia en el Viejo Continente.

Su regreso a estado marcado por los ofrecimientos y los coqueteos que el máximo dirigente del América de Cali, Tulio Gómez, le ha hecho en el último tiempo. Sin llegar a cristalizarse nada, pero con la intención de querer cumplirle la promesa a su papá, quien era hincha del Escarlata, de jugar en el equipo se sus amores.

Aunque al parecer el atacante ya tiene en la mira una institución en dado caso de su posible vuelta al país. “De todos los equipos donde he estado, me encantaría volver a donde todo empezó, me encantaría volver al Quindío“, concluyó.