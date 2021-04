FOTO: DIMAYOR

Atlético Bucaramanga, obligado a un rendimiento perfecto para alcanzar la clasificación a playoffs, falló en el primero de 4 partidos: ¡Perdió con Patriotas en condición de local (0-1)!

Con la llegada de Luis Fernando Suárez a la dirección técnica del equipo se creó la ilusión de alcanzar la clasificación. El equipo estuvo 5 partidos sin caídas, ganándoles a Atlético Nacional y Deportivo Cali, por ejemplo. Sin embargo, luego perdió con Millonarios y quedó obligado a sumar todo lo que le quedaba sobre el final para buscar la clasificación.

Eso incluía un triunfo ante Patriotas. Y no solamente no lo consiguió, sino que cayó derrotado en condición de local con un solitario gol de Jesús Arrieta. Así que Atlético Bucaramanga se quedó con 19 puntos en la casilla 12. Lo máximo que puede hacer son 28, cifra que podría no ser suficiente para llegar a playoffs. Patriotas, por su parte, alcanzó las 16 unidades.

Ficha técnica de Atlético Bucaramanga vs Patriotas

Atlético Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra; Juan Pablo Zuluaga, Andrés Felipe Correa, José Abad Cuenú, Elvis Mosquera; Michel Acosta, Bruno Téliz; Álvaro Meléndez (Santiago Montoya Muñoz), Juan Fernando Asprilla, Andrés Sarmiento; Brayan Fernández.

DT. Luis Fernando Suárez.

Patriotas: Carlos Mosquera; Jorge Posada, Mateo Rodas, Yonatan Murillo, Nicolás López (Óscar Vanegas); José David Leudo, Felipe Ávila (Santiago Orozco), Michael Ordóñez; Christian Huérfano (Mauricio Gómez), Edgardo Rito y Jesús Arrieta (Kevin Aladesanmi).

DT. Abel Segovia.

Gol: Jesús Arrieta (64m).

Árbitro: Edwin Trujillo.

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga).

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2021