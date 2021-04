Respuesta de Dimayor a Águilas Doradas y reacción de José Fernando Salazar: “Eso es una falacia”

Luego de informar que 18 integrantes de su institución resultaron positivos por COVID-19, Águilas Doradas pidió el aplazamiento del partido ante Boyacá Chicó del próximo domingo.

Al respecto ya tuvo respuesta. Lo confirmó José Fernando Salazar, su máximo accionista, a través de un video publicado en su cuenta en Twitter: “La solicitud de Águilas Doradas fue denegada por la Dimayor. El argumento principal es que se cuenta con los jugadores de la Copa Juvenil sub-20. Eso es una falacia. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el pasado 15 de marzo informó a los 70 asambleistas de la Federación que esa Copa sería imposible desarrollarla por una sencilla razón, tal y como sucedió el año anterior: porque infortunadamente esa Copa tiene un costo aproximado de 5 mil millones de pesos y en condiciones de pandemia se triplica. Costaría 15 mil millones de pesos y la Federación no cuenta con esos recursos. Así que encuentro gravísimo que desde la presidencia de la Dimayor se entregue una información que no es veraz y que no está ligada a la realidad del fútbol colombiano”.

Además José Fernando Salazar usó su canal en redes sociales para seguir hablando de lo sucedido durante la semana en el fútbol colombiano, en el que se confirmó que Deportivo Pereira afrontó un partido ante Independiente Medellín con jugadores contagiados con COVID-19. En otro posteo escribió: “Todos los jugadores incluidos en la planilla de un partido oficial deben tener un certificado que acredite una prueba molecular PCR con resultado negativo para COVID-19 no superior a 10 días contados desde la fecha de la toma de la muestra. El cumplimiento de esta obligación será responsabilidad exclusiva de los clubes afiliados para todos los efectos legales y ante cualquier órgano u autoridad competente. Vladimir Cantor y Saul Zambrano funcionarios designados por Dimayor para cumplimiento protocolo”.

Y más: “Infantino desde FIFA propende por el #fairplay. Deportivo Pereira y Boyacá Chicó merecen defender la categoría de la mano de una competencia justa, leal, honesta que respete la integridad deportiva!”.

Los trinos de José Fernando Salazar (Rionegro Águilas)

@Dimayor negó hoy solicitud de @AguilasDoradas aduciendo que “el ministerio del deporte indica que la lista de 30 jugadores de dinámica que habilita la participación de Jug aficionados.” ¿Presiente Jaramillo no hay copa juvenil Sub 20 a que jugadores aficionados se refiere? pic.twitter.com/NecQGQOpF6 — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) April 9, 2021

Art 2o.-Todos los jugadores incluidos en la planilla de un partido oficial deben tener un certificado que acredite una prueba molecular PCR con resultado negativo para COVID-19 no superior a 10 días contados desde la fecha de la toma de la muestra.

Entonces qué pasó @Dimayor pic.twitter.com/NnOQZGBj5c — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) April 9, 2021

Infantino desde @fifacom_es propende por el #fairplay @Corpereira y @BCHICOFCOFICIAL merecen defender la categoría de la mano de una competencia justa, leal, honesta que respete la integridad deportiva. Fair Play @Dimayor #RectitudDeIntención — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) April 9, 2021