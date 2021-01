Rafael Santos Borré, su futuro y la Selección Colombia

El delantero de River Plate, Rafael Santos Borré, habló sobre lo que será su futuro y lo que espera de la Selección Colombia en esta nueva etapa.

Rafael Santos Borré pasa por el mejor momento de su carrera, por lo que ahora hay mucha incertidumbre sobre lo que será el siguiente paso, teniendo en cuenta que ya tiene experiencia en Europa y ya ganó todo en el continente. Además, siempre se ha generado ese conflicto de no poder tenerlo en la Selección Colombia, a pesar de su buen momento.

Sobre estas situaciones, el mismo goleador habló en entrevista con el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, donde aclaro que si hay opciones para salir de River Plate y mostró entusiasmo por la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia. “En cuanto a mi futuro, uno siempre espera analizar lo que vaya llegando pero ahora, estoy feliz acá en este club“.

Y continuó. “Hoy en día la parte económica es la más complicada a la hora de una transferencia y por eso busco que el destino, tenga el equilibrio entre el dinero y el fútbol. Estar en un equipo tan grande como River y en el fútbol argentino, me pone difícil buscar un destino adecuado para mí. Los dos países que me llaman la atención, donde me gustaría probar son Inglaterra e Italia“.

En cuanto a la Selección Colombia y los problemas que se vieron en la última doble jornada de eliminatorias, dijo: “Ha sido duro lo que ha vivido la Selección, más contra Uruguay y Ecuador pero al llegar un entrenador como el profe Reinaldo Rueda ilusiona. Conoce el ambiente de la Selección y lo agarra en una mejor etapa“.

En cuanto a lo personal: “Me falta mucho por conseguir, por triunfar pero hoy en día lo que más me llama la atención es poder estar en la Selección Colombia. Como jugador uno siempre se ilusiona con estar en la Selección. Son 4 años en River, dándolo todo para llegar y a veces, eso desmotiva un poco“, comentó con visible frustración ante la falta de oportunidades.