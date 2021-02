Rafael Carrascal rompió el silencio sobre sus suplencias con Juan Cruz Real

El volante del América de Cali, Rafael Carrascal, habló sobre las decisiones que se han tomado en este cuerpo técnico de Juan Cruz Real.

Desde hace varias semanas, el técnico Juan Cruz Real, decidió hacer cambios en su nómina y partir de esto, uno de los jugadores más importantes de la plantilla, el volante Rafael Carrascal, viene trabajando como suplente, ingresando en los partidos la mayoría de veces desde el banco. Sobre esta situación, el jugador habló y dejó ver su actitud frente a esto.

En diálogo con la periodista Sheyla García, en el canal de YouTube, ‘Lo Que Viene‘, el jugador fue consultado de entrada por este tema, a lo que respondió. “He sentido el calor de los hinchas, que me escriben, que por qué no soy titular, pero bueno, hay una cabeza, un director técnico que toma las decisiones y uno como jugador tiene que acatarlas“.

Y continuó. “Siempre me trabajo día a día para estar en el ’11’ inicial, pero él tomará la última decisión. Si es conveniente de que yo esté en el banco, ahí yo aceptaré, pero siempre voy a luchar para comenzar desde el principio. No he tenido ninguna discusión o problema con el profe, yo creo que son decisiones de él, pero hay que aceptar y seguir trabajando por ese puesto, que es lo que quiero yo“.

Posteriormente, comentó que no está a gusto siendo suplente. “Me siento muy mal, a veces me molesta estar de suplente porque me siento muy competitivo y quiero darla toda desde el minuto 1 hasta que el árbitro pite. Entonces seguiré trabajando para que cuando me vuelvan a dar la oportunidad, no me vuelvan a sacar del 11 inicialista“, puntualizó.

