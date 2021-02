Rafael Carrascal: ¿La misma historia de lo que pasó con Carlos Sierra?

Rafael Carrascal, quien fue uno de los jugadores más importantes de América en 2019, está pasando por lo mismo que Carlos Sierra en su momento.

América de Cali ganó el título del Finalización 2019 de la mano de Alexandre Guimarães y mucho se debe a la línea de 3 que armó en la mitad de la cancha con Luis Paz, Carlos Sierra y Rafael Carrascal, pero ahora con el técnico Juan Cruz Real, solamente se mantiene Paz en la titular y mientras Sierra está por ser anunciado en el Deportes Tolima, Carrascal está siendo borrado de la plantilla.

Este volante, que fue reconocido como el mejor jugador de ambas finales ante Junior y el mejor volante del campeonato, venía siendo titular con el DT argentino hasta el último partido del ‘todos contra todos’ del 2020, donde se hizo expulsar y recibió 3 fechas de sanción. Desde entonces, América ha jugado 13 partidos entre Liga y Copa, donde solamente fue titular en 3 juegos.

Por si fuera poco, ha entrado de cambio en todos los partidos donde ha comenzado desde el banco, pero siempre suele ser la última opción, jugando generalmente en los últimos 10 minutos de partido. Así ha sido la distribución de minutos que le han dado.

Semifinal vs. Junior – vuelta: 9 minutos

Final vs. Santa Fe – ida: 17 minutos

Final vs. Santa Fe – vuelta: 7 minutos

Cuartos de final Copa vs. Pasto: 27 minutos

Fecha 4 Liga 2021 vs. Bucaramanga: 46 minutos (primer cambio)

Fecha 6 Liga 2021 vs. Chicó: 35 minutos

Fecha 7 Liga 2021 vs. Santa Fe: 6 minutos

América de Cali hoy en día está en un lío legal ante Deportes Tolima por la contratación de Rafael Carrascal, pero al parecer el cuerpo técnico de Juan Cruz Real le ha ido perdiendo el gusto como pasó en su momento con Carlos Sierra y está situación haría que se termine aburriendo. Un jugador de capacidades tremendas y que las vieron en la Selección Colombia, donde lo convocaron a pesar de su poca continuidad.