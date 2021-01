Deportivo Cali se refuerza en su plantel principal y también en su cantera. El equipo acaba de confirmar la llegada de Juan Sebastián Madrid -zaguero barranquillero- a su categoría de reserva.

Él es un futbolista que en breve (30 de enero) cumplirá 19 años. Viene de jugar en la B con Barranquilla FC y de hacer parte de la Selección Colombia en la categoría sub-15 y sub-17. Incluso ha entrenado con la Sub-20. ¡Fue capitán en las dos primeras! Se trata, sin duda, de uno de los zagueros de mayor proyección en Colombia.

Salió de Barranquilla FC al no llegar a un acuerdo. Y en esta situación, aprovechó la opción que le brindó Deportivo Cali. No es un hombre que llegue por pedido del DT Alfredo Arias. Se trata de una apuesta del club para su cantera. Pese a que no será un futbolista surgido de ella, sí se potenciará y culminará su formación al lado de varias de las jóvenes promesas que allí tiene el cuadro verdiblanco.

Su llegada se da en condición de libre y con contrato por 2 años. Viene de jugar profesionalmente con el cuadro barranquillero y de ser capitán y campeón con la Selección Atlántico. Es un central zurdo, categoría 2002, que debutó profesionalmente con 17 años. Deportivo Cali ya lo tiene en su plantel. Poco a poco se le irá acercando al cuadro profesional.

Fichajes de Deportivo Cali para 2021

Al cuadro principal llegaron 9 futbolistas entre contrataciones y regresos. Para este año el DT Alfredo Arias puede contar con: Alejandro Rodríguez (River Plate, ARG), Guillermo De Amores (Fénix, URU), Jorge Arias (Club Olimpia, PAR), Jorge Marsiglia (Orsomarso), Juan Carlos Caicedo (Cúcuta Deportivo), Carlos Robles (Deportes Tolima), Yeison Tolosa (Atlético Bucaramanga), Michell Ramos (Cúcuta Deportivo) y Marco Pérez (Al-Raed, ARA).

Y del equipo salieron: Johan Wallens (Unión Magdalena), David González (retirado), Kevin Moreno (Bogotá FC), Santiago Sandoval (Orsomarso), Richard Rentería (sin equipo), Brayan Montaño (Bogotá FC), Jimmy Congo (Bogotá FC), Andrés Colorado (sin equipo), Juan Daniel Roa (Alianza Petrolera), José Enamorado (Real Cartagena), Carlos Lizarazo (sin equipo), Déiber Caicedo (Vancouver Whitecaps) y Jesús Arrieta (Patriotas).