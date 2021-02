En las últimas horas se conoció que Millonarios envió una nueva oferta a José Moya que, al parecer, le había gustado y podría ser por la que se llegue a un acuerdo final.

En las próxima horas se define el futuro deportivo de José David Moya que, según la prensa colombiana, tiene todo listo para ser nuevo jugador de Millonarios tras la nueva propuesta que recibió del equipo bogotano y que le gustó más que la que emitió Huracán por sus servicios.

Así las cosas, son horas importantes para concertación de la vinculación de Moya a conjunto ‘Albiazul’, que se da por la inminente salida de Matías de los Santos al Vélez Sarsfield, de Argentina, que tampoco se ha oficializado.

¿Quién es José Moya y qué le aportaría a la defensa de Millonarios?

Con 28 años de edad, José Moya es uno de esos jugadores que no tienen mucha prensa, ni auge por redes sociales. Sin embargo es juicioso y cumplidor en su labor profesional. Se caracteriza por un ser un defensor aguerrido, fuerte, que lucha por cada jugada hasta el final. Nunca se rinde y siempre quiere ir más allá, dar más. Pierde muy pocos mano a mano.

Fortalezas: Orden, fuerza, tiempista, de buen salto y profesional en su trabajo, no hace muchas faltas.

Debilidades: Poco gol, no es muy hábil con los pies y no es muy rápido.

A lo largo del fútbol colombiano ha vestido las camisetas de Atlético Huila, Leones, Cortuluá, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. Nunca ha salido al balompié extranjero. Completa 236 partidos como jugador profesional desde que debutó en Huila en el 2012. En total suma 20 goles y tres títulos oficiales: Liga 2016, SurugaBank 2016 y SuperLiga 2017.

Sería un refuerzo pedido por Alberto Gamero, quien lo tenía como titular en aquel Deportes Tolima del 2019, siendo un hombre muy importante en la parte de atrás, algo que necesita Millonarios desde hace tiempo.