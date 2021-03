¿Quién es Diego Abadía, canterano y apuesta goleadora de Millonarios?

Sorprendió a más de uno marcando en el clásico ante América de Cali. El atacante antioqueño de 21 años está hace 7 en Millonarios. Jorge Luis Pinto fue el DT que lo acercó al plantel profesional y Alberto Gamero el que le está dando las mayores oportunidades.

En un momento en el que el equipo dejó de contar con Fernando Uribe por lesión, la apuesta es Diego Abadía. El canterano goleador está teniendo la oportunidad de ser titular. Estuvo contra Atlético Bucaramanga y repitió ahora en el Pascual Guerrero. ¡Ahí marcó su primer tanto como profesional!

Finalmente empezó la cuenta que tanto anhelaba y que venía prometiendo con su rendimiento en las categorías inferiores. Hay que recordar que Millonarios fue campeón nacional sub-20 en 2019 y que su goleador fue justamente Diego Abadía: ¡Hizo 24 goles! Ahora empezó su cuenta en la Liga y en tremendo partido.

Es el inicio de su cuenta anotadora profesional y el fruto de un trabajo que viene adelantando desde 2014 cuando llegó a Bogotá luego de su vida en la natal Carepa (Antioquia). En su formación hubo entrenadores como Nelson Flórez y José Gómez. Con este último alcanzó el título nacional, después de jugar también en Talento Fútbol Club (Chigorodó) y Dorado Bogotá.

“Para mí fue un sueño pasar la malla negra que está en la sede. El día que me llamaron y me dijeron que iba a hacer parte del equipo profesional fue una gran emoción. Estaba muy ansioso por entrenar. Ese primer día estaba entrenando con la sub-20 y me llamaron, pasé el portón, y el profe Jorge Luis Pinto me dijo que era para que me quedara ahí. Un día llegue, ahí nos dan desayuno, yo me estaba cepillando los dientes y me llamó el profesor y me dijo: ‘Desde este momento haces parte del equipo profesional, este es tu camerino, te vas a cambiar en este puesto; me llevó a donde los utileros, les dijo qué número iba a llevar; me presentó con el equipo y les dijo que haría parte de la plantilla profesional”, contó Abadía en una transmisión en vivo que realizó Millonarios en su cuenta de Instagram.

Y otro dato: en noviembre de 2016 Diego Abadía ganó la convocatoria en el programa The Most Wanted en Colombia organizada por Nike.

El festejo del primer gol con Millonarios de Diego Abadía