¿Qué dijo Tulio Gómez sobre la continuidad de Juan Cruz Real?

Luego de mantener el 26% de rendimiento en lo que va de la Liga BetPlay, la continuidad del técnico Juan Cruz Real en América de Cali se ha puesto en duda.

América de Cali sigue sin contar con resultados en esta Liga BetPlay. Luego de empatar sin goles ante el modesto Envigado en el estadio Pascual Guerrero, que deja al equipo comprometido en la tabla de posiciones con 8 puntos de 21 posibles, se ha comenzado a pedir la salida del técnico Juan Cruz Real, a pesar de haber salido campeón el semestre pasado.

+ América de Cali: novedad en las negociaciones por Felipe Jaramillo

+ Juan Cruz Real habría rechazado una oferta formal de Universidad Católica

Sobre esta situación particular, habló el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, quien confirmó que existe el respaldo para el DT y que de momento no se está jugando su continuidad. “En América no hay ultimátum porque no hay necesidad; cada que contrato a un técnico le digo que la obligación inicial es clasificar entre los ocho“.

Confirmó que le dará espera y que su proceso en este nuevo semestre se calificará como un fracaso si se confirma que no estará en las fases finales del campeonato local. “Si no clasificamos o no estamos entre los ocho mejores, es un rotundo fracaso. Todo técnico que llega al América sabe cuál es el primer objetivo“, explicó al diario El País de Cali.

El actual campeón de Colombia se encuentra en la posición 11 del campeonato a 3 puntos de los 8 clasificados y con 1 o 2 partidos menos que la mayoría de sus rivales. Sin embargo, para hacer el tope mínimo de puntos al final de la fase de ‘todos contra todos’, necesitan mejorar y que en los partidos restantes consigan al menos un 66% de efectividad.