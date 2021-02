¿Qué dijo Agustín Palavecino de Deportivo Cali en su llegada a Argentina?

Agustín Palavecino ya está en Argentina para continuar los trámites que lo vinculen a River Plate. En el arribo a su país natal atendió a la prensa y hubo un par de respuestas en las que se refirió a Deportivo Cali.

Cuando le consultaron si hubo algún tipo de presión de su parte (recordemos que dejó de jugar un partido de la Liga BetPlay) para que se hiciera el fichaje, dijo: “Mis palabras hacia el presidente fueron que no me estaba pidiendo cualquier club, era River. Hoy le preguntas a cualquier jugador si quiere venir y… ¿quién te va a decir que no? Hice la fuerza necesaria. Estoy agradecido a los dirigentes de Deportivo Cali y River Plate”.

A final de cuentas todo se dio. Más allá de otras opciones que hubo por él (Palmeiras, fútbol mexicano y equipos de Bélgica), Agustín Palavecino pasó a River Plate. El negocio está hecho y el jugador llegó a Argentina. Presentará exámenes médicos y en los próximos días será su presentación oficial a la afición y medios de comunicación.

La transferencia se hizo a cambio de 2.65 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. Palavecino será el primer refuerzo de River Plate para el certamen local y la Copa Libertadores. “Cuando me llamó Gallardo no lo podía creer (…). Primero que nada feliz. Esperé mucho este momento, se hizo largo. Ahora a disfrutarlo”, dijo el argentino.

¿Cómo pagará River Plate por Agustín Palavecino?

Lo explicó Deportivo Cali y fue publicado en TyC Sports. River Plate abonará un 35 por ciento de la transferencia ahora. En junio, saldarán lo que queda con el cuadro verdiblanco y a la vez van a comprar un porcentaje de lo que pertenece a Platense: River se quedaría con el 70 por ciento y el Calamar con el 30.

“A Agustín le deseamos éxitos en la continuación de su carrera profesional y agradecemos los años de lucha, esfuerzo y amor defendiendo los colores de nuestra institución”, escribió Deportivo Cali en el comunicado de su transferencia.

Agustín Palavecino en su llegada a Argentina