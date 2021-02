¿Qué dice Hernán Torres del fichaje de Carlos Sierra en Deportes Tolima?

Apareció esa opción en el mercado de fichajes y se está negociando. América de Cali podría ceder a Carlos Sierra a Deportes Tolima, tras la salida de Yeison Gordillo que está por cerrarse.

La situación se aceleró en el inicio de la semana. Desde el fútbol argentino surgió la opción del fichaje de Yeison Gordillo de parte del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Las partes se han acercado y si es que finalmente se confirma el negocio, Deportes Tolima ya se movió para conseguir un reemplazante para él en el plantel: Carlos Sierra, que no ha sido inscrito por América de Cali.

El bicampeón con el cuadro escarlata ha estado pendiente de alguna posibilidad en el mercado de fichajes. Su salida es la primera opción y aunque se intentó que fuera hacia un equipo del exterior, ahora surgió lo de Deportes Tolima y se está negociando. Es un intercambio que podría darse sin problemas, ya que Carlos Sierra no está inscrito y por ende se encuentra habilitado para jugar la Liga BetPlay con cualquier equipo.

Ese podría ser Deportes Tolima. Al respecto habló Hernán Torres, el DT que dirigió a América de Cali en la campaña del ascenso y que hoy en día está a cargo del cuadro tolimense. Él atendió una entrevista en Caracol Radio en la que confirmó la posibilidad que está manejándose entre los clubes por Carlos Sierra.

“Yeison Gordillo tiene la posibilidad de salir. Se va a dar y necesitamos otra persona que esté ahí. Se dio la posibilidad de Carlos Sierra. Creo que están en conversaciones. El senador no me ha confirmado eso oficialmente, así que sería irresponsable decir que ya se dio”, fue lo primero que dijo el entrenador a un día de dirigir la final de la Copa BetPlay con Deportes Tolima (vs. Independiente Medellín).

Luego agregó: “Carlos Sierra es un jugador importante, de gran nivel, que ha marcado su estilo y su capacidad en América de Cali, siendo campeón con ellos. Es un jugador importante. Ojalá puedan llegar a un acuerdo y venga a aportar al Deportes Tolima”, concluyó.

Hernán Torres sobre Carlos Sierra en Caracol Radio