¿Puede ser Juan Carlos Osorio el DT de América? Respondió Tulio Gómez

Un día después de la salida de Juan Cruz Real de la dirección técnica de América de Cali, el máximo accionista habló en ESPN Radio. ¿Qué dijo Tulio Gómez de la posibilidad de contratar a Juan Carlos Osorio?

Fue pregunta directa de Carlos Orduz en la charla que sostuvo en el importante medio de comunicación. ¿Puede ser Juan Carlos Osorio el DT de América? Tulio Gómez respondió: “Hace 4 o 5 años hablo mucho con él. El año pasado le pregunté cuándo vendría al América, me respondió que en cualquier momento y me dijo que debía tener en cuenta que los técnicos no son brujos ni magos”.

▶: Juan Carlos Osorio sobre dirigir al América: “No me interesa el dinero”

▶: Juan Carlos Osorio y el lazo familiar que tiene con América de Cali

▶: Tulio Gómez confirma interés en Juan Carlos Osorio

Luego agregó: “Necesitamos buenos jugadores. Un técnico de las charreteras de Juan Carlos Osorio no se va a venir a arriesgar con una nómina regular. Va a pedir jugadores buenos. Podemos ir construyendo un equipo competitivo para aspirar a ser protagonistas en Copa Libertadores, no en este año. De pronto 2022 o 2023. Desde que ascendimos no hemos pasado de la primera ronda, no hemos sido exitosos. Debemos ser autocríticos en eso. Llegamos a la Estrella 15 pero la hinchada y yo como hincha, siento que nos falta un título de Copa Libertadores. Para lograrlo necesitamos un buen técnico, buenos jugadores y chequera”.

Y luego, ante la insistencia en el tema, dejó la gran noticia al respecto: “Esperamos poder cerrar a Juan Carlos Osorio en los próximos días”. ¡Y hubo más! Dio detalles de lo que ha hablado con el DT que llevó a México a la Copa del Mundo 2018 y que recientemente estuvo al frente de la Selección de Paraguay. “Tenemos 14 o 15 jugadores del gusto de Osorio; no creo que él piense en traer jugadores de Atlético Nacional (en respuesta a la posibilidad de Vladimir Hernández)”.

Respuestas de Tulio Gómez sobre Juan Carlos Osorio (ESPN)

¿Se acerca Juan Carlos Osorio al América?#ESPNRadioColombia Esto dijo Tulio Gómez sobre los rumores que acercan al técnico colombiano al 'Escarlata'. pic.twitter.com/y4N63Wmudr — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 30, 2021