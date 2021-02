Programación de los partidos aplazados de Santa Fe, Millonarios y América

A través de un comunicado oficial, la Dimayor publicó las fechas en las que se jugarán los duelos aplazados de la Liga BetPlay 2021 – I.

Luego de que al comienzo del año, se pusieran varias trabas para desarrollar el campeonato con normalidad por medidas tomadas desde las gobernaciones locales, principalmente con la prohibición de los escenarios deportivos, se tuvieron que aplazar varios juegos de diferentes equipos del FPC. Desde Dimayor reprogramaron oficialmente estos partidos que están pendientes.

Fueron tres compromisos los que fueron aplazados en su momento: Patriotas Boyacá vs. América de Cali por la fecha 1 del campeonato, Boyacá Chicó vs. Millonarios por la fecha 1, ambos debido a que desde la Alcaldía de Tunja decidieron no prestar el estadio La Independencia para este juego y finalmente, Santa Fe vs. Deportes Tolima, que se iba a jugar en la sede de Tenjo, pero finalmente no se autorizó.

Programación de Dimayor de los juegos aplazados

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 1

3 de marzo

Patriotas Boyacá vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +

FECHA 2

4 de marzo

Boyacá Chicó vs Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

Luego de que se jueguen estos compromisos, la agenda de la Liga BetPlay ya estará al día, buscando que se mantenga así hasta el final de la fase de todos contra todos, pues debido a la organización de la Copa América, se pide mucha agilidad en cuanto a su realización.