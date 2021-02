Presidente del Deportivo Cali desmiente acuerdo final con River Plate por Agustín Palavecino

Continua la novela entre River Plate, Deportivo Cali y Agustín Palavecino por la negociación del atacante argentino que, según la prensa de Argentina, ya tiene todo acordado con la ‘Banda Cruzada’.

En las últimas horas, se reveló la negociación por la que Agustín Palavecino sería nuevo jugador de River Plate. Cabe recordar que Deportivo Cali no tiene dentro de sus posibilidades dejar ir al atacante en condición en préstamo, motivo por el que la contraoferta del ‘Millonario’ es pagar por el 50% de los derechos de Palavecino, que pertenecen al equipo vallecaucano.

Por su parte, el otro 50% hace parte de Platense, con el que es más fácil negociar una cesión. Ante esto, el presidente del ‘Azucarero’, Marco Caicedo, habló para ‘Zona Libre de Humo‘ y desmintió que Palavecino viajara en las próximas a Argentina para firmar con River. ““La novela Palavecino aún no termina, solo hasta cuando haya firma… No tengo ni idea de dónde sacaron la información que él jugador viaja esta semana”.

y agregó que “se han adelantado conversaciones, hay un acercamiento, pero no ha llegado la oferta formal de River Plate; cuando llegue la revisamos y analizamos con lupa… Vamos a asegurarnos con el jugador, hasta que no haya absoluta certeza y se blinde lo que se ha conversado, no habrá nada”.

“Hasta que no veamos en el papel todo lo acordado no hay nada, estamos tomando los pasos correctos en defensa de la institución“, finalizó Marco Caicedo.

Así las cosas, Palavecino sigue siendo jugador del Deportivo Cali ante los obstáculos que ha puesto la dirigencia para llegar a una cuerdo final con River Plate por Palavecino. Cabe recordar que el jugador no ha sido convocado a los dos últimos partidos del ‘azucarero’ en Liga BetPlay.