Presidente de Santa Fe: “Estoy administrando pobreza”

Independiente Santa Fe fue noticia en esta semana tras la salida de Michael Rangel al fútbol mexicano, algo que revolucionó las redes sociales y puso en duda la acción administrativa de Eduardo Méndez con el cardenal.

Luego de que se confirmara la salida del delantero al Mazatlán, de México, Eduardo Méndez brindó una entrevista para RCN Deportes, en donde explicó cómo se dio ese sorpresivo negocio con el Junior, dueño de los derechos del jugador y si llegaría un reemplazo en la delantera.

“Sorprendió más a los periodistas, que ustedes quieran poner en contra a la afición del presidente es otra cosa. Esa negociación es lo más normal del fútbol, yo no entiendo cuál es problema, yo estoy administrando pobreza, aquí no hay plata y si a mí un equipo me presta un jugador pagando el 80% de su salario con alguna condición, pues yo tengo que aceptarla porque yo no tengo plata”, dijo Méndez.

Y siguió diciendo. “Mejor dicho: La peor cagada del mundo la hice yo, no recibimos nada porque Santa Fe no pagó ni un peso de préstamo, no pagó nada, por eso se trajo por seis meses no más… Qué hice yo de malo. Traer un jugador que me lo estaban prestando gratis y me estaban pagando el 80% del sueldo. Me están tratando de delincuente y yo no hice nada malo”.

Y terminó el tema hablando si se reemplazará a Michael Rangel: “Si no tengo plata, a dónde me voy a robar para pagar un jugador. Santa Fe, su presidente y su director técnico acordaron que se va a defender con dos jugadores que fueron goleadores del equipo el año pasado” (Diego Valdez y Luis Ramos.