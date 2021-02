Presidente de Millonarios ataca a Boca Juniors por Andrés Román

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, hizo un fuerte cuestionamiento acerca de lo que pasó con Felipe Román. Se refirió a Boca Juniors.

Del club argentino desistieron de hacer el fichaje porque, según ellos, en las valoraciones médicas se dieron cuenta que el jugador colombiano Felipe Román tiene una miocardiopatía hipertrófica. De ser así, marcaría el final de su carrera deportiva porque esta es una causal directa de muerte súbita en los deportistas de alto rendimiento.

Román (25 años) pasó de extrema felicidad a un momento de suma tristeza, hecho que despertó toda la solidaridad no solo de Millonarios. Varios seguidores del fútbol colombiano se unen a esta causa común de apoyo a la distancia para el jugador.

Tras su llegada a Bogotá, el presidente del club azul, Enrique Camacho, dijo que hasta el momento no le han enviado un solo reporte oficial desde Boca Juniors, donde expliquen la situación médica de Felipe Román.

“yo no sé qué le detectaron en Boca Juniors, simplemente señalaron que no había aprobado los exámenes médicos, pero no conocemos ninguna razón científica, ni técnica concreta, que nos haya enviado Boca. Todavía no hemos recibido ni siquiera exámenes, ni nada que nos permita saber qué ocurrió. Nosotros no tenemos ningún parte médico”, dijo Camacho.

Román debe someterse a una serie de exámenes médicos con especialistas en la materia y solo así se determinará qué pasará con su futuro deportivo. “Los exámenes inician a partir de mañana. Me parece que hay que tener el respeto por el paciente, porque uno no puede suponer nada antes de que se hagan los exámenes”, afirmó Camacho.