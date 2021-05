Presidente de Dimayor: “El fútbol colombiano no se va a aplazar. La mayoría quiere jugar”

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, volvió a hablar sobre la reanudación de la Liga BetPlay ante las dificultades de orden público que hay en nuestro país.

“Aplazar el campeonato no lo vamos a hacer. Pero se tendrán que tomar decisiones día a día. Esperamos que ya sentados en la mesa se pueda determinar y podamos programar Cali vs Tolima; no sabemos en qué ciudad, pero estamos trabajando para eso. Y de ahí en adelante jugar semifinales y final. Ese es nuestro objetivo claro. Los clubes quieren y la mayoría de jugadores”, dijo Jaramillo para ‘Planeta Fútbol’.

Sobre el comunicados de futbolistas de Acolfutpro, el mandatario dijo que “hay un mal entendido con un comunicado que salió por parte de los jugadores. Entendemos su miedo, pero no fueron todos los futbolistas. Es clarísimo que la gente puede expresar su temor, pero cuando yo hablé con Cali y Tolima, ellos me dijeron que estaban firmes para jugar. La gran mayoría están dispuestos a jugar”.

¿Finales de la Liga BetPlay en simultáneo con Eliminatorias y Copa América? ““Tenemos que esperar esos resultados y con base en eso programar las semifinales de nuestro campeonato. Puede que se cruce con Copa América y Eliminatorias, pero ojalá podamos utilizar otros estadios que donde no se juegue el certamen de selecciones”.

Finalizó enviándole un mensaje a la comunidad. “El fútbol a todos los colombianos nos une independiente de la orilla donde estemos. Este deporte representa mucho más que un simple negocio. Yo no creo que Colombia está en contra del fútbol, solo que vivimos una coyuntura particular”.