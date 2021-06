Presidente de Dimayor: del “soy hincha de Millonarios” a la respuesta a Gabriel Camargo

Gabriel Camargo, el máximo accionista y presidente de Deportes Tolima, habló del disgusto que le causó ver a Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, en el camerino de Millonarios en la final en El Campín.

Así lo dijo en entrevista en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, en la que además habló de una reunión de Fernando Jaramillo con Gustavo Serpa (presidente de la Junta Directiva de Millonarios), en un restaurante previo al partido de la final en Bogotá: “A ellos los vieron y me lo contaron. Jaramillo no me lo negó, me dijo que se estaban saludando (…). El presidente de la Dimayor puede ser hincha, como lo es, pero me disgustó que fuera al camerino de Millonarios en la final”, dijo Camargo.

Ante esa situación llegó la rápida respuesta del presidente de la Dimayor. En el mismo programa radial la dio. “No voy a negar, y siempre lo he dicho, que soy hincha de Millonarios. Eso no me quita mi imparcialidad ni mi responsabilidad como presidente de Dimayor”, empezó aclarando.

Y luego, ya en respuesta directa a lo dicho por Gabriel Camargo, dijo: “Ni siquiera bajé a los camerinos. Solo fui al vestuario de los árbitros para darles mi apoyo. En Ibagué sí entré a los camerinos, a todos. Al del Tolima, al de Millonarios y el de los árbitros”, dijo.

Ya para finalizar, en referencia a la reunión con Gustavo Serpa, respondió: “Tampoco voy a negar mi amistad con él que es de hace mucho tiempo. Y no estoy en Dimayor por él. No estuve almorzando con él, como lo afirmó el presidente Camargo. Casualmente en un restaurante, Serpa estaba en una mesa con el Dr. Eduardo Méndez -presidente de Santa Fe- y yo me acerqué a saludarlos. Estuve cinco minutos y me fui. Comprendo que todo eso se malinterprete”.