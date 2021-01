Presidente de Atlético Nacional habló sobre los refuerzos del equipo

El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, habló sobre el tema de contrataciones y aclaró varios rumores alrededor del club.

Esta semana, Atlético Nacional volverá a competencia y de acuerdo a lo dicho por el presidente Juan David Pérez, todavía no tienen la nómina completa. “Hoy se presentaron 27 jugadores, esperando confirmar en las próximas horas el central. Las inscripciones van hasta el 5 de marzo. Si bien no se tiene considerado una llegada adicional, el mercado sigue abierto y no nos podemos cerrar a alguna posibilidad“.

Sin embargo, confirmó que con su equipo de trabajo vienen buscando cerrar nombres lo más pronto posible. “Inicialmente hablamos de cuatro posiciones. En las conversaciones el profe nos planteó el mediocentro con el nombre que llegó, Chacón. Para el central, desde el club están las propuestas y ya se ha hecho todo lo que corresponde“.

En cuanto a los rumores que se han dado recientemente, el dirigente fue claro y directo al grano. “Paulo Vinicius no lo hemos considerado. Recordemos que los representantes acercan jugadores. Rocha es un jugador interesante que hemos venido revisando, no hemos efectuado propuesta formal. En algún momento se preguntaron condiciones“.

Por último, se refirió a un jugador que buscaban, se ventiló el rumor, pero finalmente la negociación se cayó. “No sabemos qué pasó con (Cristian) Palacios. Preguntamos, nos pidieron números, accedimos y no tuvimos respuestas. De ahí surgieron rumores en redes. Se cayó porque no hubo respuesta“.