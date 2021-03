Prensa caleña asegura que Leonel Álvarez reemplazará a Juan Cruz Real

Luego de que el América de Cali de Juan Cruz Real consiguiera un nuevo empate en la Liga BetPlay, suena con más fuerza la opción del cambio de DT.

En América de Cali las cosas no están del todo bien. El equipo solamente ha cosechado 9 puntos de 24 posibles en lo que va de la Liga BetPlay y de momento todo está encaminado para que el equipo no se termine clasificando a los 8 finales del campeonato. Por esta razón, se habla de la posible salida de Juan Cruz Real de la dirección técnica del equipo, como de quién sería su reemplazo.

Según el periodista Jaime Dinas, quien usualmente está más comprometido con el seguimiento a la Selección Colombia, pues es un fuerte crítico de los equipos del fútbol local, ya se adelantaron conversaciones con el DT antioqueño Leonel Álvarez y todo está encaminado para que este termine ocupando el puesto del técnico argentino.

A través de un tweet, el comunicador mencionó que esto va a pasar, independientemente de lo que digan las voces oficiales, pues pronto podrían salir a desmentirlo. Luego, discutió con varios hinchas la situación, asegurando que solamente falta el acuerdo entre las partes y que desde América de ofrezcan lo que está pidiendo para que esto pase.

Asi me desmienta @AmericadeCali y Leonel lo niegue, han dialogado 3 veces con Leonel De Jesús Alvarez Zuleta, ofreciendole dirección técnica, pues plantel NO le cree al inepto, incapaz e incompetente de Juan Cruz Real. Reitero asi me desmienta el Papa, buscán salida de actual DT. pic.twitter.com/2HCbyCA5eE

