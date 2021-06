¿Por qué se cayó la llegada de Yeison Guzmán a Junior?

Al menos lo que se había acordado inicialmente entre Junior y el entorno de Yeison Guzmán, ya no va. Esa posibilidad está caída en este momento y por ende se activan otras posibilidades para el jugador.

En este momento todo parece indicar que es Atlético Nacional el que está en el primer lugar de las preferencias para negociar por él. Lo que se hizo con Junior se dañó en las horas recientes. Así que aunque parecía que sería hombre del elenco dirigido por Luis Amaranto Perea, hoy en día se duda bastante de eso. ¿Qué fue lo que pasó?

+ ¿¡La pista definitiva del regreso de Álex Mejía!?

+ Los dos jugadores de Atlético Nacional que trabajan diferenciado para salir del club

+ ¿Así termina todo entre Teo Gutiérrez y Junior?

Así lo explica el diario El Heraldo: “A pesar de que existía un acuerdo entre Envigado y el club rojiblanco, no se pudo lograr un acuerdo contractual con el jugador, que iría a Atlético Nacional”, dice inicialmente. Y agrega: “Se puso ‘pesado’. Yeison Guzmán no jugará en Junior. Finalmente, a pesar del acuerdo que existía entre Envigado y el club rojiblanco por el 50% de sus derechos económicos y federativos, no se logró redondear un arreglo contractual con el jugador y su representante, el exfutbolista chileno Kormac Valdebenito, el mismo de Jarlan Barrera y Duván Vergara”.

Todo tiene que ver con que hubo una parte que no se acordó. Entre los clubes todo estuvo bien. Lo que faltó fue el acuerdo por el salario del futbolista. No hubo arreglo en el mismo. “No hemos logrado nada por las exigencias”, le dijo una fuente de Junior al diario ya mencionado.

Es la segunda vez que pasa algo así con Yeison Guzmán en el mercado de fichajes. Anteriormente estuvo cerca de ser jugador de Cruzeiro y luego de un acuerdo inicial también se dio una situación que impidió que todo se cerrara.